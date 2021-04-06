Бой года состоится в июле! Промоутер сделал громкое заявление

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что его подопечный Энтони Джошуа начал подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. В марте нынешнего года боксеры подписали контракт на два поединка.

"Мы не можем дождаться боя. Джошуа уже начал свой тренировочный лагерь. Им будет предложено несколько мест проведения боя. Дата поединка? Он пройдет в июле. Думаю, в конце следующей недели мы закроем все вопросы", – цитирует Хирна Boxing Scence.

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В феврале прошлого года Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом победив Деонтея Уайлдера. Джошуа сохранил пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, победив в декабре Кубрата Пулева.

На счету Фьюри 30 побед и ни одного поражения. Джошуа выиграл 24 поединка и один раз проиграл.

Кстати в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.