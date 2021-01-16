Версія українською
$ 28,05
34,01

Бой Ковалева отменили после обнаружения допинга

16 января, 08:41

Александр Трикиша

Экс-чемпион мира должен был вернуться на ринг 30 января

Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться 30 января, отменен после положительного результата теста на запрещенное вещество в пробе Ковалева, сообщается на сайте промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Читайте также: Скандальный Юрий Лоза переделает "Катюшу" для замены гимна России

Узнав о неблагоприятных результатах Ковалева, Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) решила отменить мероприятие.

Как мы писали ранее, в организме Ковалева был обнаружен синтетический тестостерон. Сам боксер свою вину не признает и требует вскрыть пробу "Б".

Реклама

Напомним, в своем последнем бою осенью 2019 года Ковалев проиграл жестким нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, и лишился своего полутяжелого титула по версии WBO.

Ранее мы писали, что российскому чемпиону мира по боксу дали срок за сексуальное домогательство. Пострадала и собака. Знаменитый Сергей Ковалев приставал к женщине и "попал" на 650 тысяч долларов.

Смотрите, как боксирует жена Лионеля Месси:

Жена Месси Антонелла Роккуццо занимается боксом Видео: Instagram

Новости на эту же тему:

После 6 инфарктов чемпион НБА решил стать боксером и уже известно, когда бой Жена Месси учится драться: смотрите, как мать троих детей нападает на тренера Там точно не достанет: Лопес нашел способ, как избежать реванша с Ломаченко Ковалев попался на допинге. Он должен был драться в России, но неожиданно бой перенесли в США
бокс боксер Сергей Ковалев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Чудовищный случай в одесском трамвае шокировал всю Украину
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
В Чернобыле творится невообразимое: волосы встают дыбом