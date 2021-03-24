Бой Лобова и Беринчика не состоится в WWFC. Лига опровергла давний интерес к бойцу-ММА

Ранее WWFC выступила с предложением провести бой между Денисом Беринчиком и Артемом Лобовым на голых кулаках

В медиапространстве разгорелся конфликт между двумя украинскими организациями – Mahatch и WWFC. Обе претендуют на проведение боя между непобежденным украинским боксером Денисом Беринчиком и экс-бойцом UFC и Bare knuckle Артемом Лобовым. В ходе развития событий Mahatch уличил WWFC в лицемерии и непоследовательности действий.

Так что же все-таки произошло?

Последний бой Дениса Беринчика, в котором он одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде, закончился неожиданным событием. На объявлении вердикта украинский боксер появился в футболке с надписью: "Лобов, давай устроим драку" и фото Артема Лобова – российско-ирландского (у Лобова двойное гражданство) экс-бойца UFC и друга Конора Макгрегора.

Ответ от Артема не заставил долго ждать: "Снимай подушки с рук, устроим настоящий махач. Вызов принят".

После такого развития событий украинская лига смешанных единоборств WWFC выразила готовность провести бой между спортсменами. На что получила незамедлительный отказ в лице Лобова: "Ребята, мой бой с Денисом Беринчиком сможет состояться только в рамках турнира Mahatch. WWFC когда-то выходили на меня и узнавали, сколько будет стоить мое выступление на их турнире. Но после того, когда я озвучил им цифру, они поняли, что всей командой просто останутся без штанов, и на этом все закончилось. Поэтому им хочу пожелать: ребята, не занимайтесь этим дешевым пиаром, ведите себя по-пацански". Сам Артем Лобов является членом жюри вышеупомянутой лиги кулачных боев.

Такое заявление бойца не могло остаться незамеченным. WWFC в своем Instagram поспешила опровергнуть информацию о том, что ранее контактировали с бойцом: "WWFC не могла вести переговоры с Артемом Лобовым, так как его рекорд и рейтинг в ММА не позволяет ему драться в нашей организации. Если лига будет тратить деньги на гонорары таким бойцам, тогда точно останется без штанов. В качестве исключения мы готовы предложить Артему гонорар в размере 500$ и столько же в случае победы. В отношении переговоров в проведении кулачного боя WWFC выказывает полную готовность".

На этом разговоры вокруг боя стали перерастать в более острые. Лига кулачных боев Mahatch в своем Instagram уличила WWFC во лжи и опубликовала их же пост с анонсом боя Лобова в их лиге. По словам ММА-организации в той публикации, цена вопроса участия экс-бойца UFC измерялась $100.000.

Градус вокруг потенциального боя Дениса Беринчика и Артема Лобова только растет – следим за событиями.