Бойца нокаутировали, а он даже не заметил. Вскочил и бросился в атаку

Австриец Даниэль Торрес стал новым чемпионом KSW в полулегком весе, победив француза Салахдина Парнаса менее чем через две минуты после начала первого раунда на турнире KSW 58 в Польше. Торрес пытался достать соперника правым хуком, кулак австрийца пролетел мимо, но локтем он зацепил голову Парнаса.

Читайте также:Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу

Этого было достаточно, чтобы отправить француза в нокдаун. Салахдин тут же рухнул головой вниз, однако спустя секунду вскочил на ноги, будто и не заметив, что его нокаутировали. Француз даже намеревался броситься в атаку, но его остановил рефери.

Ранее мы писали, что на этом же турнире дикий российский боец напал на соперника после поединка. Мусаев успел несколько раз ударить Юришича, пока его не оттянули.

Читайте также: