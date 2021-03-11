Бойкот Олимпиады-2022: в США сделали заявление

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзан Лайонс заявила, что страна не будет бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года, которая пройдет в Пекине (Китай).

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"Мы никогда не хотели преуменьшать то, что происходит в Китае с точки зрения прав человека. Но мы не поддерживаем бойкот.

Мы уверены, что такие бойкоты не были эффективны и в прошлом, в частности, в 1980 году. Эти бойкоты только вредят спортсменам, которые всю жизнь тренировались, чтобы получить возможность представлять свою страну. Нужно понять, какие были последствия бойкота в 1980-м. То, чего хотели достигнуть тем бойкотом, достигнуто не было. А на самом деле всё свелось к тому, что надежды и мечты большого количества спортсменов так и не осуществились", – заявила Лайонс.

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Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что президента США Джо Байдена призвали бойкотировать Олимпийские игры в Китае. В 2018 году представители ООН заявили: в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров.

Синьцзян-Уйгурский автономный район окончательно перешел под власть Китая в 1955 году. Уйгуры, исповедующие ислам, долгое время боролись за независимость. Многие уйгуры до сих пор выражают желание отделиться от КНР и создать независимое исламское государство.