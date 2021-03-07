Божественная стрельба! Пидручный и Тищенко "взлетели" в пасьюте

Украинцы совершили яркий рывок в последней гонке восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. В мужском пасьюте лидер нашей команды Дмитрий Пидручный отыграл шесть позиций по сравнению со спринтом и финишировал девятым.
В свою очередь, Артем Тищенко поднялся на 10 строчек и замкнул ТОП-25.
Что интересно, оба украинца продемонстрировали идеальную стрельбу, закрыв 20 мишеней из 20.
Победу же в воскресной гонке преследования праздновал норвежец Тарьей Бе.
Кубок мира по биатлону. 8-й этап
Гонка преследования. Мужчины
- 1.Тарьей Бе (Норвегия 1+0+0+0) – 28:17,3
- 2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 2+0+0+0) +8,2
- 3. Симон Дестье (Франция, 0+2+0+0) +11,5
- 9. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+0) +29,5
- 25. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0) +1.58,3
Отметим, что следующий, девятый этап биатлонного Кубка мира, пройдет там же – в чешском Нове-Место.
Расписание следующего этапа
Четверг, 11 марта
18:30 Спринт (мужчины)
Пятница, 12 марта
18:30 Спринт (женщины)
Суббота, 13 марта
15:45 Гонка преследования (мужчины)
18:15 Гонка преследования (женщины)
Воскресенье, 14 марта
11:25 Смешанная эстафета
14:45 Одиночная смешанная эстафета
Читайте также: "Просто ужас!" Плакат со стриптизершей в комнате для смазки возмутил биатлонисток
Напомним, на восьмом этапе в Нове-Место Юлия Джима поднялась на пьедестал, став второй в спринтерской гонке.