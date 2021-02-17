"Брат, ты мега человек": Усик оригинальным фото поздравил Ломаченко

У бывшего чемпиона сегодня день рождения

33 года сегодня исполнилось знаменитому украинскому боксеру Василию Ломаченко. Бывшего чемпиона мира в легком весе с днем рождения поздравил его друг Александр Усик.

"Брат, с днем рождения, ты мега человек", – написал Усик в Instagram, сопроводив пост ретро фотографией.

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Василий Ломаченко в любительском боксе дважды выигрывал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Становился и чемпионом среди профи, но в октябре 2020-го проиграл пояса Теофимо Лопесу.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется летом боем с японцем. Американский промоутер Боб Арум в интервью телеканалу IFL TV сообщил, скорее всего, соперником Ломаченко станет японский боксер легкого веса Масаеси Накатани.

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