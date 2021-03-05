Братья Суркисы едва не продали "Динамо" российскому миллиардеру

В 2012 году Алишер Усманов был готов купить киевский клуб почти за полмиллиарда долларов

Сегодня на свет всплыла история о том, как девять лет назад столичное "Динамо" могло поменять владельца. Братья Григорий и Игорь Суркисы готовы были продать украинский клуб российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Тем временем, Луческу спасает "Динамо": в Киеве пройдет необычный матч.

Новость опубликовал Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Для Суркисов "Динамо" не является фетишем. Клуб для Суркисов сделал ровно столько, сколько они сделали для него. Этот союз был взаимовыгодным на протяжении многих лет. Но в жизни бывают ситуации, когда трезвый расчет перекрывает даже сильную эмоциональную привязанность. Весной 2012 года наша команда могла получить нового владельца. На фоне лишения Суркиса-старшего поста президента ФФУ он сэмоционировал. Последствием этого стали краткосрочные и успешные переговоры с детищем Алишера Усманова USM Holding. По нашим данным, цена вопроса составила 400 млн $, но сделка сорвалась за день до подписания... Алишеру посоветовали подождать..."

Напомним, что Усманов в прошлом десятилетии владел акциями лондонского "Арсенала", но в 2018 году продал их американцу Стэну Кронке. Сам россиянин рассказывал, что с детства болеет за московское "Динамо".

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