Братья Суркисы потеряли отца: военному врачу с изысканным юмором был 101 год

Сегодня, 4 декабря, ушел из жизни отец Григория и Игоря Суркисов Михаил Давыдович. 10 декабря ему исполнился 101 год. Ранее зимой умер знаменитый футболист "Динамо" Слободян.

"Динамо" Киев выразило глубокое сочувствие Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца:

"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек — легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых".

В заявлении "Динамо" отмечается, что вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб: "Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса. Вечная ему память".

Читайте также: У бывшего вратаря "Динамо" умер отец от коронавируса

Михаил Суркис был военным врачом, принимал участие во Второй мировой войне. Имел звание полковника медицинской службы в отставке. Награжден многочисленными орденами и медалями. Но его основная специальность – невропатолог.

Михаил Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что младший сын Михаила Давыдовича, Игорь, с 2002 года является президентом "Динамо" Киев. Его старший брат, Григорий, возглавлял клуб в 1993-2002 годах. Также он был главой Федерации футбола Украины и вице-президентом УЕФА.

Ранее этой осенью легендарный вратарь "Динамо" Александр Шовковский потерял отца.