Браво, Леночка! Пидгрушная на чемпионате мира закрыла все мишени и попала в "цветы"

В воскресенье на чемпионате мира в Поклюке прошли два "персьюта". Чуть ранее Прима отыграл 12 позиций и ворвался в ТОП-10 гонки преследования на ЧМ-2021. А на женской дистанции 10 км также прекрасный результат продемонстрировала наша Елена Пидгрушная, взлетев с 11-й позиции в спринте на седьмую в преследовании.

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Наша олимпийская чемпионка-2014 направила в цель все 20 пуль и показала хорошую скорость на трассе. Победительнице, лидеру Кубка мира Тирил Экхофф, Пидгрушная уступила в итоге 1 мин. 13 сек. Правда, чемпионка из Норвегии сделала два промаха, но компенсировала их ходом.

Ранее на цветочную церемонию приглашали восемь лучших по итогам каждой гонки. Правда, в последнее время это число сократили, но по старой традиции попаданием в "цветы" считается место в ТОП-8.

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Призерками также стали австрийка Лиза-Тереза Хаузер (1 промах) и француженка Анаис Шевалье-Буше (2). А самый заметный камбэк в когорте лидеров совершила итальянка Доротея Вирер, взлетев с 20-го места на четвертое.

Узнавайте расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

Украинки Дарья Блашко и Юлия Джима по три раза стреляли неточно и финишировали вместе – 24-й и 25-й. Хотя экс-белоруска стартовала 14-й, а киевлянка – 37-й. А Валентина Семеренко сделала уже на первой стрельбе лежа четыре промаха и сошла с дистанции после второго огневого рубежа.

Вспомним, как в прошлом году женская сборная стала "бронзовой" в эстафете:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram