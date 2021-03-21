Браво, Украина! Наша команда в шаге от поездки на чемпионат мира

Женская сборная Украины по гандболу продолжает бороться за попадание на чемпионат мира 2021 года. Сегодня наши девушки пробились в плей-офф.

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В последнем матче группового этапа сборная Украины обыграла Израиль – 31:24 (16:10). Таким образом, наша команда набрала четыре очка в трех матчах и вместе со Словакией вышла в следующий круг.

Завтра украинская сборная узнает соперника по плей-офф. Им станет команда одной из этих стран: Чехия, Германия, Венгрия, Черногория, Россия, Польша, Румыния, Словения, Сербия, Швеция. Первые матчи – 16/17 апреля, вторые – 20/21 апреля.

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Победитель выходит на мировое первенство, которое пройдет с 2 по 19 декабря в Испании.

Отметим, что женская сборная Украины по гандболу – единственный призер Олимпиады в игровых командных видах. В 2004 году подопечные Леонида Ратнера привезли "бронзу" из Афин. Однако сейчас сборная далека от прежних результатов.

Ранее мы показывали видео из раздевалки сборной Дании после победы на чемпионате мира.