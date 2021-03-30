Бразилец из сборной на украинском языке рассказал о своем голе

Жуниор Мораес гордится тем, что играет за нашу национальную команду

Сборная Украины не смогла обыграть команду Финляндии в субботнем матче отбора на чемпионат мира. Однако на НСК "Олимпийский" произошло еще одно заметное событие: первый мяч за "сине-желтых" забил бразилец по национальности Жуниор Мораес. Форвард "Шахтера" с восторгом отметил свой дебютный гол.

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А на своей страничке в сетях Жуниор Мораес даже написал сообщение на украинском языке:

"Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной. Мы продолжаем вместе неуклонно смотреть на наши цели! Спасибо Богу за все!"

Недавно Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в Украине.

Подопечные Андрея Шевченко продолжают готовиться к третьему поединку квалификации на ЧМ-2022. Бразилец с украинским паспортом опубликовал видео тренировки на поле стадиона имени Виктора Банникова.

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