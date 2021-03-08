Бразильский динамовец – с портретом "бандеровца": Данило Силва восхищается историей Украины

Киевское "Динамо" обзавелось необычным сотрудником. Бывший футболист "бело-голубых" Данило Силва стал представителем клуба на международной арене. Причем, как оказалось, 34-летний бразилец прикипел душой не только к украинской команде, но и к нашей стране в целом.

О пополнении недавно сообщил официальный сайт "Динамо":

"Наш клуб и Данило Силва договорились о сотрудничестве по международным вопросам. Бразилец станет международным представителем "Динамо" и будет способствовать продвижению бренда клуба. В сферу его деятельности будут входить вопросы, связанные с расширением сотрудничества "Динамо" с клубами и организациями из стран Южной и Северной Америки".

Сам экс-футболист поделился в соцсетях фотографией с Игорем Суркисом:

При этом Данило во время приезда в Украину для общения с президентом "Динамо" очень рад был возвращению в Киев.

А на днях бразилец удивил многих постом в Instagram, поведав об увлечении историей Украины и продемонстрировав портрет командира армии УПА Романа Шухевича.

В "Динамо" защитник провел наибольшую часть своей карьеры в 2010-2017 гг., сыграв 2019 матчей. В прошлом году Данило Силва говорил, что хотел бы вернуться в "Динамо": "Если будет возможность приехать, я не стану думать о деньгах или о чем-то другом. Я очень люблю эту команду и готов играть за имя".

Ранее парень даже высказывал желание играть за сборную Украины и держал руку на сердце во время исполнения гимна. Осенью прошлого года Данило Силва завершил карьеру в Лос-Анджелесе и теперь вот нашел себя в новой ипостаси.

Смотрите, как "Динамо" обыграло в чемпионате Украины "Львов":