Два нокдауна и нокаут за полтора раунда боя за титул британца и американца

Зак Паркер победил Вона Александера после стоячего нокаута, добыв 20-ю победу подряд в профи

В пятницу поздно вечером в Лондоне прошел вечер бокса, центральным событием которого стал бой во втором среднем весе (до 76,2 кг, super middle) между Заком Паркером и Воном Александером. 26-летний британец просто вынес с ринга 35-летнего американца, за неполные пять минут боя дважды его отправив в нокдаун. А затем заставил рефери зафиксировать стоячий нокаут и остановить избиение.

Тем временем, стартовал Поветкин – Уайт онлайн боя-реванша.

Паркер оформил 20-ю победу в профессионалах (14-ю нокаутом) и завоевал пояс WBO International. Смотрите феерию от Зака.

Этот успех позволяет непобедимому британцу занимать первую строчку в рейтинге WBO.

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Вон потерпел пятое поражение в 20 боях, но лишь первое – досрочное. Вашему вниманию – полное видео боя.

Поясом WBC во втором среднем весе владеет мексиканец Сауль Альварес, которого считают лучшим боксером современности независимо от категории.

Вашему вниманию – молниеносный нокаут от студента Вадима Клима.

Смотрите, как Александр Усик занимается с кувалдой:

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram