Бросил вызов Усику и поплатился: борца Грицая уволили с работы

Неожиданное продолжение получила история заочного противостояния знаменитого боксера Александра Усика и борца Богдана Грицая. Напомним, ранее борец Грицай предложил Усику схватку после того, как боксер нокаутировал "диванного" эксперта. Дальше споров в соцсетях дело не пошло и, казалось бы, затихло. И вот стало известно, что призера Евро-2018 по борьбе среди молодежи уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где он занимался преподавательской деятельностью.

Вместе с Богданом работы лишился и его коллега Дмитрий Несвятипаска. Спортсмены считают, что так с ними поквитались за патриотические взгляды. Грицай сделал это более сдержанно, просто поведав, насколько качественно выполнял свою работу.

Несвятипаска высказался эмоциональнее, заявив, что их выгнали из колледжа по сфабрикованным актам, обвинив в прогулах – в частности, в отсутствии на работе 6 января.

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Также промоутер Усика обвинил борца Грицая в эгоистических целях.

Вспомним, что говорила боец UFC Марина Мороз о возможной встрече Грицая и Усика:

Марина Мороз о гипотетическом бое боксера Усика и борца Грицая