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Брутальный нокаут за 16 секунд. За это мы любим ММА

14 марта, 08:28

Любомир Луканюк

Семельсбергер победил уже в первом раунде

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 21. В одном из поединков сошлись два американца – Мэттью Семельсбергер и Джейсон Уитт. Поединок продлился всего 16 секунд! Семельсбергер мощным ударом отправил соперника в нокаут.

Для Семельсбергера эта победа стала 8-й при двух поражениях. Уитт проиграл 7-й бой из 25.

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Источник: sport24.ru

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