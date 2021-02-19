"Брюгге" боялся сдавать тесты на коронавирус в Киеве, боясь "подставы" от Украины

Бельгийцы опасались, будто дополнительным для них тестированием наш Минздрав пытался подыграть "Динамо"

Оказывается, "Брюгге" не хотел проводить тесты на коронавирус в Киеве, опасаясь мошенничества с украинской стороны. Напомним, матч на НСК "Олимпийский" в четверг завершился вничью 1:1, а перед игрой Минздрав приказал дополнительно проверить соперников "Динамо", учитывая вспышку коронавируса, зафиксированную в бельгийской команде еще накануне вылета в Украину.

Как сообщает Sport.ua, пока "Брюгге" заселялся в киевском отеле, боссы клуба через посольство Бельгии пытались отменить тесты на коронавирус, потому как боялись подвоха от украинцев. Визитеры предполагали, что неожиданная для них необходимость проводить еще одни тесты в Киеве связана с желанием украинских властей помочь "Динамо" и оказать дополнительное психологическое давление на футболистов "Брюгге", либо же вывести кого-то из строя.

"Брюгге" / Фото: Reuters



"Брюгге" оповестил УЕФА, что провел необходимые тесты на родине, а потребность второго тестирования не предусмотрена циркулярами организации. Однако украинские чиновники стояли на своем, и большую часть дня в среду футболисты "Брюгге" фактически оказались в "заложниках" в своем отеле. Тем временем руководство клуба и представители посольства вышли на премьер-министра Бельгии Александра де Кро, который лично пытался урегулировать ситуацию и отменить необходимость второго тестирования для соотечественников.

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В итоге на словах стороны вроде как договорились, но буквально в последний момент пропал некий украинский чиновник, который должен был поставить подпись под официальным документом. Из-за этого "Брюгге" в среду не мог провести тренировку на НСК "Олимпийский", так как не имел возможности покинуть пределы отеля.

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В конце концов, "Брюгге" подчинился требованию пройти тестирование на коронавирус в Украине, но затребовал, чтобы его проводила аттестованная УЕФА лаборатория. Такие тесты были выполнены, и положительный результат получил полузащитник Матс Ритс, который в четверг после обеда вынужден был покинуть Украину на спецрейсе.

Обзор матча "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Напомним, ранее УЕФА засчитал Украине техническое поражение 0:3 за несостоявшийся матч со Швейцарией после того, как проводить эту игру, ссылаясь на случаи коронавируса в украинской команде, запретил санитарный врач Люцерна.