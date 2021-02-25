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"Брюгге – "Динамо": обзор матча Лиги Европы

25 февраля, 23:14

Александр Трикиша

Лучшие моменты ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Бельгийский "Брюгге" и киевское "Динамо" встречались в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел", а мы проводили онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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В первом тайме больше мячом владели хозяева поля, но до забитых мячей дело не дошло. Киевляне нанесли лишь один удар, да и тот – мимо.

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"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин

"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Альварес, Вормер, Дирар, Ван ден Кейбус, Рикка, Дост

В первой встрече неделю назад в Киеве была зафиксирована ничья 1:1 – на гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили точным ударом Брэндона Мехеле.

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Источник: Сегодня|Спорт

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