"Брюгге" – "Динамо": стартовые составы на решающий матч киевлян в Лиги Европы

Стали известны стартовые составы бельгийского "Брюгге" и киевского "Динамо" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча "Брюгге" – "Динамо".

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"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Шапаренко, де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Супряга, Дуэлунд

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"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Альварес, Вормер, Дирар, Ван ден Кейбус, Рикка, Дост

Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окерек, Баджи, Ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Серваис

В первой встрече неделю назад в Киеве была зафиксирована ничья 1:1 – на гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили точным ударом Брэндона Мехеле.