Будет махач! Беринчик назвал дату боя с Лобовым

Поединок на голых кулаках пройдет в Украине

Украинский боксер Денис Беринчик официально назвал дату и место боя против Артема Лобова. Драка будет на голых кулаках!

Бойцы встретятся 19 июня в Украине. "Будет махач", – написал Денис в соцсетях.

Напомним, в марте Денис Беринчик защитил титул WBO International, нокаутировав Хосе Санчеса. После боя Денис бросил вызов бойцу ММА Артему Лобову. Он предложил тому подраться на кулаках.

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"Сегодня мое хищное нутро тянет меня в драку, в настоящий великий поединок! Я много думал про ММА, но разносторонность этого вида не дает мне полноценно погрузится в него и параллельно не вылазить из боксерского движа.

Самый близкий мне вид популярных единоборств – это кулачный бой! А так как Лобов является самым популярным в этих боях, я хочу драться именно с ним!", – говорил Беринчик.

Ответ друга Макгрегора не заставил себя долго ждать: "Снимай подушки, устроим махач".