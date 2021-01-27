Буффон добыл "Ювентусу" сухую победу в Кубке и в 43 года хочет новый контракт

В среду состоялось еще два четвертьфинальных поединка Кубка Италии. В первом из них гол Малиновского помог "Аталанте" выбить "Лацио" из Кубка. А поздно вечером "Ювентус" расправился на своем поле со СПАЛом – 4:0. Причем, Криштиану Роналду не было даже в заявке на игру.

Хозяева забили по два мяча в каждом из таймов в ворота коллектива Серии В. До перерыва отличились Мората (с пенальти) и Фработта, после – Кулушевски и Кьеза. Место в воротах наставник "Юве" Андреа Пирло доверил бывшему партнеру – Джанлуиджи Буффону. Легендарный кипер получил своеобразный подарок на день рождения: 28 января ему исполняется 43 года. Работы у него было немного, СПАЛ нанес по три удара в створ и мимо.

В интернет шла прямая трансляция встречи.

В то же время стало известно, что Буффон рассчитывает на продолжение контракта со "Старой Синьорой". Об этом сообщил в соцсетях журналист Николо Скира.

Чемпион мира 2006 года хочет стать самым возрастным футболистом чемпионата Италии. В нынешнем сезоне он является дублером поляка Войцеха Щенсного и провел всего 7 матчей. Напомним, в "Ювентус" он пришел в 2001 году из "Пармы", и уходил только на сезон 2018/2019 – во французский "ПСЖ".

Transfermarkt оценивает кипера в 1 млн евро. Кстати, на днях Буффон наехал на Роналду: "Мог бы забить мне меньше".

В 2018 году Джанлуиджи получал красную карточку: