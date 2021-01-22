Буффон наехал на Роналду: "Мог бы забить мне меньше"

После Суперкубка Италии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола. На счету португальца 760 голов.

Партнер Криштиану по "Ювентусу" Джанлуиджи Буффон оригинально поздравил нападающего "бьянконери" с рекордом.

"Мог бы забить мне и поменьше голов. В любом случае, поздравляю тебя с очередным рекордом в карьере. CR... 760!" – написал Буффон в своем Twitter.

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Интересно, что в Чехии не признают достижение Роналду. По официальной статистике он обогнал Йозефа Бицана (759 голов). Знаменитый голеадор родился в 1913 году в Вене, а умер в 2001-м в Праге. В 1931-1958 годах он выступал за команды Австрии и Чехии. Славился высокой скоростью и ударом с обеих ног. Чешский футбольный союз выступил с заявлением, что Криштиану не только не обогнал Йозефа, но даже и не приблизился.

Утверждается, что даже международные статистики приводят данные о 805 голах Бицана, но без учета выступления футболиста в конце карьеры во втором дивизионе за чешский "Градец-Кралове". Местные исследователи все перепроверили и пришли к выводу, что знаменитый чех забил 821 мяч в 528 официальных поединках.

Недавно в подобную ситуацию попал и Лионель Месси. Аргентинец превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644-й мяч. Правда, "Сантос", за который выступал Пеле, просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру забитые мячи бразильца в товарищеских матчах. А таких наберется 1289!