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Буффон назвал точную дату завершения карьеры. Но это не точно

3 марта, 12:50

Любомир Луканюк

Знаменитый вратарь готов играть до 2023 года

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, которого недавно оштрафовали за богохульство, назвал дату завершения карьеры.

"У меня в голове есть определенный знак "стоп", максимальная планка. Это июнь 2023 года. Это крайний срок, самый крайний. Впрочем, я могу закончить карьеру и в ближайшие четыре месяца", – признался вратарь "Ювентуса".

В текущем сезоне 43-летний Буффон провел за "Юве" 10 матчей, в шести из них не пропустил голов.

Напомним, что ранее Буффон побил легендарный рекорд Мальдини в чемпионате Италии. 43-летний голкипер "Ювентуса" превзошел экс-защитника "Милана" по количеству проведенных игр в Серии А.

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Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

Джанлуиджи Буффон за свою карьеру 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. С "ПСЖ" завоевал золотые медали Лиги 1 и Суперкубок Франции, с "Пармой" побеждал в Кубке УЕФА, а со сборной Италии становился чемпионом мира в 2006 году.

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Источник: sport24.ru

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