"Булки, что надо": самая сексуальная легкоатлетка поразила фанов

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram выложила фото в обтягивающих лосинах. Снимок впечатлил поклонников спортсменки.

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На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует, лежа на животе. В комментариях пользователи оценили фигуру Алисы, назвав ее идеальной. "Булки, что надо", "Ты напоминаешь мне куклу Барби", – написали фанаты.

В 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла "бронзу" в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. Кроме того, девушка регулярно проводит тренировки с футболистами дортмундской "Боруссии".

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В Instagram Алиса часто выкладывает свои сексуальные фото.

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