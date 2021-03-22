"Булки, что надо": самая сексуальная легкоатлетка поразила фанов

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram выложила фото в обтягивающих лосинах. Снимок впечатлил поклонников спортсменки.
Читайте также: Сладкая Афродита: украинская легкоатлетка восхитила своей попой
На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует, лежа на животе. В комментариях пользователи оценили фигуру Алисы, назвав ее идеальной. "Булки, что надо", "Ты напоминаешь мне куклу Барби", – написали фанаты.
В 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла "бронзу" в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. Кроме того, девушка регулярно проводит тренировки с футболистами дортмундской "Боруссии".
В Instagram Алиса часто выкладывает свои сексуальные фото.
Читайте также:
- "Интернет не будет прежним": боец UFC поражен откровенными фото
- Знойная баскетболистка в прозрачном белье ищет себе жеребца
- Любительница олимпийского секса показала свое идеальное тело
- Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
- Бикини в подарок! Секс-звезда UFC приготовила сюрприз фанатам
Новости на эту же тему: