Бурак стал героем первого отборочного матча ЧМ-2022. Как это было

Европа начала борьбу за путевки на чемпионат мира 2022 года. Первый матч в европейской квалификации прошел в Стамбуле. Мы вели онлайн поединка Турция – Нидерланды.

В украинских болельщиков был свой интерес к матчу, ведь Нидерланды – наш первый соперник на Евро-2020. Ну, если им Турция смогла накидать четыре мяча, чем мы хуже.

Голландцы считались явными фаворитами встречи, но уже к 50-й минуте горели в три мяча. Потом за минуту забили дважды. Но в этот вечер феерил Бурак Йылмаз. Форвард "Лилля" оформил хет-трик. Что тут описывать, лучше посмотрите обзор этого потрясающего матча.

Турция – Нидерланды – 4:2

Голы: Йылмаз (15, 36, пен., 82), Чалханоглу (48) – Классен (76), де Йонг (77)

На 90+4 минуте Депай не реализовал пенальти

Реклама

Напомним, что с этими командами в одной группе также Норвегия, Черногория, Латвия и Гибралтар.

Сегодня в отборе на ЧМ-2022 стартует и сборная Украины. Мы ведем онлайн матча Франция – Украина. Также рекомендуем смотреть наш стрим поединка на "Стад де Франс":