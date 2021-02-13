Бутсы Месси, в которых был побит рекорд Пеле, продадут на аукционе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал на благотворительность свои бутсы, в которых он забил 644-й гол и побил рекорд легендарного Пеле. Обувка суперзвезды была передана Национальному музею искусств Каталонии в Барселоне.

Читайте также: Чем удивить любимого человека в День святого Валентина

Там они будут выставлены напоказ на протяжении месяца, после чего будут проданы на аукционе по программе музея "Искусство и здоровье" для детей с онкологическими заболеваниями и их семей, сообщает dailymail.

"От улиц Росарио до Колизея Барселоны. От мечтающего 13-летнего мальчика до 33-летнего капитана. От своего первого профессионального гола 15 лет назад до 644-го и 46-летнего рекорда", – так описали бутсы работники музея, а сам Лионель оставил надпись "644".

Интересно, что в Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле. На родине "Короля футбола" утверждают, что эксперты не учитывают голы Пеле в товарищеских матчах.

Читайте также: Месси ударил локтем в голову, а желтую получил его соперник. Болельщики в гневе

Смотрите, как забивает Лионель Месси в Лиге чемпионов: