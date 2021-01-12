Бутылка, чтобы успокоиться: что пьют футболисты "Динамо" после матча

Попов больше любит вино, на которое его подсадил партнер по команде

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который поразил мускулами, как у Роналду, рассказал про любимый алкогольный напиток. Также футболист ответил на вопрос, можно ли выпить пиво после матча.

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"После игры, понятно, что нет. А дома, когда ты приехал, не можешь уснуть. У тебя такие глаза, эмоции, адреналин. Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха. Зачем скрывать и выдумывать. Понятно, что не упиваться. Но, думаю, можно. Я вообще люблю грузинское вино, Гио (видимо, Георгий Цитаишвили. – Ред.) подсадил", – признался Попов в программе "ПроФутбол".

Денис Попов и Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

Напомним, перед стартом весенней части сезона "Динамо" Дениса Попова лидирует в чемпионате Украины. А в феврале киевлян ждут встречи с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы.

Ранее 21-летний чемпион мира среди молодежи Попов грубо ответил бывшей девушке в соцсетях.

Мы также писали, что в Instagram распалась самая крутая спортивная пара Украины. Денис Попов и Дарья Белодед отписались друг от друга в соцсетях.

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