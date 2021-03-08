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Буяльский высказался о Шевченко после невызова в сборную

8 марта, 10:47

Андрей Фоменко

Полузащитник "Динамо" не обижается на главного тренера "сине-желтых"

В конце марта сборная Украины сыграет три отборочных матча чемпионата мира-2022. Главный тренер украинцев Андрей Шевченко назвал состав на квалификацию ЧМ-2022. В заявке не оказалось атакующего хавбека киевского "Динамо" Виталия Буяльского, что удивило многих специалистов.

Накануне "Динамо" обыграло "Минай" в чемпионате Украины, после чего полузащитник в комментарии "Профутбол Digital" высказал свое мнение о невызове в сборную:

"Я там был уже, три или четыре года меня вызывали. Я там особо пользу не приношу команде. Я с Люксембургом вышел на место правого защитника на пять минут, с Косово – на минут пять-семь. Это я говорю об официальных матчах. Если не вызвали – ничего страшного, я сконцентрирован на клубе. Наверное, "Динамо" я больше пользы приношу, чем сборной.

Я ни на кого не обижаюсь: это футбольный момент. Я уважаю главного тренера сборной и буду болеть за сборную. Никакого конфликта с Андреем Шевченко у меня нет, как пишут. Когда видимся (он приезжает на матчи "Динамо"), всегда здороваемся – у нас нормальные отношения".

Ранее Буяльский рассказал о голе в ворота "Брюгге".

Подопечных Шевченко ждут встречи с командами Франции, Финляндии и Казахстана.

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Смотрите, как в матче "Динамо" – "Барселона" Виталий совершил досадный промах:

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