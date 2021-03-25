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"Были мурашки по коже": Зинченко – о капитанстве в матче-сенсации Франция – Украина

25 марта, 08:32

Андрей Фоменко

Наша сборная смогла вырвать ничью у чемпионов мира на их поле

В среду вечером на окраине Парижа украинские футболисты добились одного из самых примечательных результатов в истории главной команды. На поле "сине-желтых" с капитанской повязкой вывел Александр Зинченко. Как мы писали, сборная Украины избрала нового капитана перед матчем с Францией.

После игры 24-летний игрок "Манчестер Сити" в комментарии телеканалам "Футбол" поделился своими ощущениями.

"О повязке я скажу только одно: мечты нужны, чтобы они сбывались. Одна из них сегодня сбылась, я этим очень горжусь. Были мурашки по коже, очень приятно, я этот день не забуду никогда".

"По игре у меня двоякое ощущение. С одной стороны, результат очень хороший, но хочется лучше. Мы играли не по такой схеме, как привыкли, но в целом добились того, чего хотели. План на игру удался: французы не так много создали моментов, мы здорово сыграли в обороне.

Наша задача была не пропустить, но мы знали, что у нас будут моменты. Понимали, что их не будет много: выжали максимум и добились положительного результата. В конце уже начали уставать, тренер вовремя начал делать замены и освежать игру".

"Гризманн забил фантастический гол. Я видел повтор, он забил из "вне игры". Но в целом судейство было на хорошем уровне и претензий ни к кому нет. Все мы люди, все мы ошибаемся".

"Эта ничья будет неважна, если мы не обыграем Финляндию. Мы отдали много сил, чтобы добиться положительного результата во Франции, поэтому с полной концентрацией будем готовиться к следующей игре. У нас есть время восстановиться, будем работать".

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Смотрите обзор матча Франция – Украина:

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