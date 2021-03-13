"Быстрый гол и поддержка болельщиков в Киеве": что поможет "Шахтеру" сломать "Рому"

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился своими эмоциями после матча 1/8 финала Лиги Европы между итальянской "Ромой" и донецким "Шахтером". Видео голов и обзор матча "Рома" – "Шахтер" (3:0) есть на нашем сайте.

- Чего не хватило "Шахтеру", чтобы добыть более благоприятный результат в матче с "Ромой"?

- Все понимали, что это будет противостояние Фонсеки и "Шахтера", который он очень хорошо знает и в этом плане конечно же, можно сказать что Фонсека тактически переиграл Каштру. Было видно насколько грамотно выстроена игра "Ромы". Конечно состав у римлян более сбалансированный, а "Шахтер" находится сейчас не в лучших кондициях. Гол, который "Шахтер" пропустил на 23-й минуте наглядно показал насколько команда проиграла эту игру, ведь по сути, начиная от вбрасывания аута, "Рома" как нож по маслу проходит полузащиту и защиту "горняков". Выбор позиции игроков абсолютно не правильный и в этом была большая проблема для "Шахтера". "Рома" начинала прессинговать не на половине "Шахтера", а в опорной зоне, где игрокам "Шахтера" практически не удавалось развернуться и протянуть мяч вперед. Было несколько моментов, 2-3 удара в створ ворот, но это были полумоменты. Выглядело это неудачно и не сформировано, поэтому у меня много вопросов к тренерскому штабу.

- Почему Каштру не стал играть низким блоком, как в матчах с "Интером"?

- Было сразу видно, когда "Шахтер" пытался подниматься высоко, чтобы поджимать защитниками игроков "Ромы", но это не получалось, потому что, повторюсь, очень грамотно была выбрана тактика со стороны "Ромы". Римляне понимали, что "Шахтер" будет прессинговать с первых минут, было видно несколько раз, как игроки украинской команды правильно выбирали позицию в линии обороны, но спустя 3-4 заброса со стороны итальянцев и уже пошел провал в оборонительных редутах, линия защиты начала ломаться и это конечно же сыграло не на руку "Шахтеру". Я думаю, Каштру хотел сыграть очень компактно, чтобы не дать игрокам "Ромы" разбежаться. Но Фонсека правильно придумал, что если вот так будет выстраиваться оборона, высоко в одну линию, то конечно же нужно забрасывать и врываться в свободные зоны, что и происходило. Таким образом смещалась вся линия и этому сложно было противостоять.

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- Сказалось ли на результате отсутствие Степаненко?

- Отсутствие Степаненко сыграло свою роль. Тарас играет очень важную роль в балансе команды. Даже при том, что это не самый быстрый игрок, он очень грамотно читает многие ситуации на футбольном поле, поэтому в этой игре, как и в играх сборной, его не хватало. И для сборной, и для "Шахтера" желательно, чтобы Тарас как можно быстрее восстановился.

- Поддержка болельщиков в ответном матче сможет дать футболистам "Шахтера" эмоциональный заряд на камбек?

Конечно же поддержка болельщиков важна. Чем больше людей придет поддержать "Шахтер", тем лучше. В любом случае будет сложный матч. Мы видели, как хорошо "Рома" играет на контратаках. Возможно, поддержка болельщиков и быстрый гол приведут к тому, что психологически "Рома" сломается, но я на это не очень рассчитываю.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский". Билеты вы можете приобрести по ссылке.