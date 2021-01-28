Бюст, шпильки и короткая юбчонка. Звезда украинского тенниса показала "явную непристойность"

Ну вот, и подошел к концу мельбурнский "плен" для украинской теннисистки Марты Костюк. После жесткого двухнедельного карантина, когда 18-летняя киевлянка была заперта в своем отельном номере, она проведет первую тренировку перед стартом Australian Open на открытом воздухе!

По этому поводу Марта порадовала поклонников соблазнительным фото из своей коллекции, которое ранее еще не публиковала. Девушка на шпильках присела на корте в короткой юбчонке и сексуальной майке на тонких бретельках, подчеркивающей эффектный бюст теннисистки.

"Я так рада выходу из заточения, что уже подобрала наряд для тренировки", – с юмором подписала это фото перед выходом на люди Марта Костюк у себя в Instagram

"Нарушение кодекса. Явная непристойность. Мисс Костюк, предупреждение", – этот ироничный комментарий одного из фолловеров Марты собрал больше всего лайков под снимком

Марта Костюк / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram.com

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марта Костюк / Фото: Instagram

Напомним, Марту Костюк закрыли в номере после прилета в Мельбурн, как и десятки других теннисистов, так как положительный результат на коронавирус дал тест одного из пассажиров ее самолета.

Добавим, что первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok