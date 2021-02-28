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Бюст словацкой теннисистки заценили. Теперь похвасталась ножками

28 февраля, 16:59

Олег Люлька

И вправду, зачем скрывать такую красоту?

Знаменитая словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, накануне похваставшаяся оголенной грудью, теперь предложила фолловерам заценить ее ножки.

Доминика, отдыхающая с 8-месячным сынишкой Якубом на Мальдивах, прилегла на лавочку и выставила свои ножки на всеобщее обозрение. И вправду, зачем скрывать такую красоту?!

"Мне нравятся люди, у которых нет нужды нравиться всем", – так подписала соблазнительные снимки в Instagram Доминика Цибулкова, явно не стесняющаяся своих пышных форм

Отметим, что эти красивые ножки своим неутомимым передвижением по корту сделали словачку миллионершей – 31-летняя Цибулкова, завершившая карьеру теннисистки в ноябре 2019 года, заработала 13 725 520 долларов призовых.

Смотрите недавнюю фотосессию Доминики с сыном на руках

Напомним, что Доминика Цибулкова, выигравшая Итоговый турнир WTA 2016 года и игравшая в финале Открытого чемпионата Австралии-2014, замужем за словацким пловцом Михалом Наварой.

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Мальдивы теннисистка Доминика Цибулкова WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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