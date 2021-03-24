"Бьют и задерживают в Беларуси тех, кто заслуживает": тренер оправдывает милицию и власть

Заслуженный тренер Беларуси по футболу Юрий Пышник поддержал агрессию силовиков во время акций протеста. Мол, у них другого выхода нет. И считает, что нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко много делает для народа, а с шествиями нужно заканчивать. Ранее футболист отбывал срок за протесты в Беларуси.

"Бьют и задерживают, я считаю, тех, кто этого заслуживает. Милиция бьет тех, кто лезет на рожон. Что делать с тем, кто на милиционера бежит, потом бьет ногами, что-то бросает в него? Это подло и некрасиво, недостойно человеческого поведения. Милиционеру нужно просто стоять и никак не отвечать? Или подставлять другую щеку для удара? Поэтому я считаю, что правоохранители поступают так, как и должны поступать", – цитирует тренера Tribuna.com

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Также Пышник отметил, что правительство старается для народа, делает много хорошего: "Уличные шествия ни к чему, их нужно заканчивать".

Ранее мы писали, что Лукашенко официально передал власть сыну. Теперь руководить белорусскими олимпийцами будет Виктор Лукашенко.