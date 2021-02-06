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Бывшего тренера "Динамо" позвали в худший клуб Первой лиги

6 февраля, 23:21

Олег Люлька

Обладателю Кубка кубков-1986 Вадиму Евтушенко предлагают возглавить херсонский "Кристалл"

Вадима Евтушенко, который был помощником бывшего главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, пригласили на пост наставника херсонского "Кристалла". Сейчас этот клуб занимает последнее, шестнадцатое, место в Первой лиге Украины.

Предложение обладателю Кубка кубков-1986 Вадиму Евтушенко сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, да, помните? Чтобы все-таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалл", – цитирует Игоря Колыхаева "Мост"

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

Отметим, что Вадим Евтушенко в свое время также был помощником Алексея Михайличенко и в сборной Украины. Кроме того, он возглавлял шведские "Ярфаллу" и "Валсту Сирианску", "Звезду", "Ворсклу", "Динамо-2" и "Черкасский Днепр".

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Добавим, что прошлой осенью Евтушенко и Михайличенко знатно порыбачили на юге Украины, поймав рыбину размером с человека. Тянули гиганта 40 минут.

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