Бывшего тренера киевского "Динамо" выгнали из российского клуба

Волгоградский "Ротор" на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.

В настоящее время волгоградская команда, набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. Отставание от 12-й строчке, которая гарантирует участие в следующем розыгрыше чемпионата, составляет 8 очков.

Хацкевич возглавил "Ротор" в 2019 году. До этого специалист работал в киевском "Динамо", откуда был уволен из-за катастрофических результатов.

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Ранее мы писали, что Александр Хацкевич высказался о событиях в Беларуси. Специалист признался, что переживает за родителей. Также Хацкевич сравнил протесты в Беларуси с украинскими.

Перед этим Хацкевич вспомнил свой отъезд из Киева и признался, что неправильно понял требования Суркиса, иначе бы не продлевал соглашение с командой.