Бывший динамовец снова отличился в Испании, а в Киеве забивал раз в год

В последние годы в киевском "Динамо" наблюдаются проблемы с нападающими. Причем, в команде никак не могут прижиться забивные форварды. 28-летний Фран Соль не мог порадовать результативностью в Украине, зато исправно выполняет свою работу в Испании. Напомним, осенью "Динамо" отпустило своего нападающего на Канары.

В очередном туре второго испанского дивизиона "Тенерифе" разобрался на своем поле с "Алькорконом" – 3:1, а один из мячей забил Соль. Что интересно, на 77-й минуте Фран только открыл счет, после чего соперники забили еще три мяча за 15 минут. Примечательно, что этот гол стал для бывшего динамовца уже седьмым в сезоне.

В Киеве о таких голевых подвигах ему приходилось только мечтать. И пусть это лишь Сегунда, но Роман Зозуля, например, считает, что по уровню она не уступает украинской Премьер-лиге. "Тенерифе" занимает 10-е место, а "Альбасете" Зозули – 22-е, последнее.

Ранее легионер "Динамо" махнул с женой в Одессу.

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Также неплохо идут дела у еще одного бывшего динамовца – Артема Кравца, который играет в Турции. В отличие от Франа Соля, который в "Тенерифе" пребывает на правах аренды, украинский форвард выступает за "Коньяспор" на постоянной основе. Кстати, также "Динамо" избавилось и от Назария Русина, уехавшего в Польшу. Киевляне же нынче надеются в атаке на Артема Беседина.

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Вспомним, как Фран помог киевлянам добыть Суперкубок в борьбе с "Шахтером":