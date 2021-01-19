Бывший игрок "Шахтера" установил рекорд чемпионата Англии

В числе лучших еще один бывший футболист "горняков"

Бывший игрок "Шахтера" Виллиан, вступающий за лондонский "Арсенал", установил рекорд среди бразильцев по количеству матчей в чемпионате Англии. Поединок против "Ньюкасла" стал для Виллиана 248-м в рамках Премьер-лиги. Отметим, что большинство матчей в Англии бразилец провел в футболке "Челси", который он покинул прошлым летом.

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Виллиан побил рекорд бывшего футболиста "Ливерпуля" Лукаса Лейвы, на счету которого осталось 247 матчей. Также в тройку входит еще один экс-"горняк", Фернандиньо, выступающий за "Манчестер Сити", – 233 матча.

Ранее мы писали о новых правилах английского футбола: не обниматься и праздновать в одиночестве. В связи со вспышками коронавируса футболистов также призвали не давать пять друг другу.

Смотрите, как Виллиан забивал "Динамо":