Цены на Цыганкова и Тете взлетели. Свежее подорожание футболистов чемпионата Украины

Сегодня популярный сайт Transfermarkt, отслеживающий выступления и стоимость футболистов по всему миру, обновил данные по украинскому чемпионату. Интересно, что главные звезды отечественной Премьер-лиги существенно прибавили в цене. А в конце декабря Премьер-лига Украины опустилась в рейтинге самых дорогих чемпионатов Европы.

Кто стоит больше всех?

Самым высоко оцениваемым футболистом ЧУ остался динамовец Виктор Цыганков. Причем, за последнее время его стоимость поднялась сразу на 5 млн евро! 23-летний игрок сборной Украины разделил пальму первенства с иранцем Шахабом из "Олимпика" в споре бомбардиров УПЛ по итогам первого круга – 8 голов.

Также Виктор осенью забивал в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов, сборных Франции и Испании. Также на три "лимона" выше стал котироваться бразилец Тете, огорчавший "Реал".

Виктор Цыганков ("Динамо") – 24 млн Тете ("Шахтер") – 20 Додо ("Шахтер") – 18 Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 Манор Соломон ("Шахтер") – 15

Дуэль Виктора Цыганкова и Марк-Андре тер Штегена / Фото: Reuters

В ТОП-10 вошли восемь игроков "Шахтера" и только двое динамовцев. Выше 10 миллионов также оценивают защитника "оранжево-черных" Николая Матвиенко (11).

Кто высоко подрос?

Несмотря на стремительное подорожание Цыганкова, он не вошел даже в тройку самых прогрессирующих в этом компоненте. Все три позиции заняли "горняки", двумя победами в Лиге чемпионов заставившие Европу смеяться над "Реалом". В процентном же отношении просто из небытия взлетел молодой вратарь Анатолий Трубин.

Соломон ("Шахтер") – +8 млн (сейчас – 15) Додо ("Шахтер") – +8 млн (18) Трубин ("Шахтер") – +6,2 млн (7)

Фото: REUTERS/Juan Medina Реклама

Самое сильное падение случилось также с "горняком". Бразильский защитник Исмаили, который длительное время лечит травмы, подешевел с 12 миллионов до 8.

А что там за кордоном?

Из украинских футболистов, выступающих за рубежом, солидно оценивают Руслана Малиновского из "Аталанты" (21 млн) и Александра Зинченко из "Манчестер Сити" (20). Выше "десятки" стоит еще только форвард Роман Яремчук (11), который очень хочет покинуть бельгийский "Гент", но за него просят слишком много.

Руслан Малиновский / Фото: "Аталанта" Instagram

Читайте также: Дорогой легионер "Динамо" объяснил причины, почему не может заиграть в Киеве.

Смотрите, как Цыганков забивал на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны":