Чего хотят девушки? Секс по утрам, абонемент на Мальдивы: жена футболиста дает ответы

Анна Кравец дает подсказки мужчинам, что дарить возлюбленным на 8 Марта

Супруга игрока турецкого "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна поздравила девушек с 8 Марта и раскрыла секрет, о чем же на самом деле мечтают девушки. Определить самые сокровенные желания ей помогли подруги. Наслаждаемся и записываем:

Любовь, счастье, верность, секс, веселье, друзья, реализация

Цветы без повода, путешествия, сюрпризы, подарки

"Мак" (всегда), чипсы (иногда), винишко и шампусик (тоже всегда).

Спать

На весах всегда 48, сиськи второго размера, лицо и тело чтоб навсегда такое, как сейчас

Волосы чтоб не росли где не надо

И опять спать

Чтоб все близкие были здоровы. И все детки

"Макдональдс" в постель на 8 Марта

Счастье в мелочах, радоваться прогулке и чашке кофе

Помощь по дому хотя бы на выходных, приготовить яичницу

Обнимашки и поцелуи по ночам

Время в компании друзей под песни и шампанское, или шашлыки

Помощь бездомным и больным животным, чувство счастья от этого

Жареная картошка с кефиром в постель

Турбота і увага, романтична вечеря, нову білизну, весняні квіти

Секс, сільодку з картошкою і півасік, щоб ушов на весь день кудись і дав потусити з бейбами

"Мак" на сніданок в ліжко

В первую очередь любовь

Забота, внимание

Чувствовать внутри себя счастливой

Биг dик

Чтоб никто не … мозги, ни мужик, ни соседи, ни на работе

Бесплатный абонемент на Мальдивы

Утренний!!! Секс

Много цветов

Внимание

Любовь

Деньги

Романтика

Анна Кравец осталась довольна ответами подружек, а также составила свой список желаний:

Здоровые дети и близкие

Гармония внутри меня, чувство счастья

Достижение целей

Чувство гордости и удовольствия, когда помогаешь другим

Комплименты и приятные слова. Все девушки любят ушами!!! Это 100%. Мужчины, не забывайте об этом

Путешествия

Развитие, спорт

Личное пространство

Самая крутая тачка (я все ее жду)

Внешний вид чтоб был на топчике, все... с головы до пят

Окружение хорошими людьми

И да, бесплатный абонемент на Мальдивы (соглашусь полностью с этим пунктом)

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