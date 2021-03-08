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Чего хотят девушки? Секс по утрам, абонемент на Мальдивы: жена футболиста дает ответы

8 марта, 16:54

Александр Трикиша

Анна Кравец дает подсказки мужчинам, что дарить возлюбленным на 8 Марта

Супруга игрока турецкого "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна поздравила девушек с 8 Марта и раскрыла секрет, о чем же на самом деле мечтают девушки. Определить самые сокровенные желания ей помогли подруги. Наслаждаемся и записываем:

Анна Кравец осталась довольна ответами подружек, а также составила свой список желаний:

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8 Марта Анна Кравец WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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