"Человек-паук": Лунин "тащит" все подряд на тренировке "Реала"

Украинский голкипер приходит в себя после ужасного дебюта за мадридский клуб

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин поделился с фолловерами первым видео после кошмарного дебюта за "Королевский клуб" недельной давности, когда он после неуверенных действий на выходах пропустил два мяча, а его "Реал" в 1/16 Кубка Испании проиграл 1:2 "Алькояно" из третьего дивизиона.

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Лунин показал подписчикам в Instagram, как после провала в Кубке Испании "пашет" на тренировке "Реала", доставая мячи в эффектных прыжках в стиле "Человека-паука".

"Всегда только вперед!" – подписал это видео Лунин, добавив эмодзи бицепса

Тренировка Лунина в "Реале" Видео: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

"Вы еще станете лучшим вратарем в мире, если будете усердно работать, потому что у вас множество отличных качеств", – подбадривают Лунина его подписчики

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Добавим, что после сенсационного вылета из Кубка Испании "Реал" в чемпионате страны разгромил в гостях "Алавес" 4:1. Ворота "сливочных" защищал уже Тибо Куртуа, Лунин был в запасе.

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