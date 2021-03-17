"Челси" – "Атлетико": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

В среду, 17 марта, определяются последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимает "Атлетико". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ЧЕЛСИ" – "АТЛЕТИКО"

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Напомним, три недели назад в Бухаресте на формально домашнем для "Атлетико" стадионе "Национал" сильнее оказался "Челси". Минимальную победу 1:0 над лидером чемпионата Испании лондонцам принес гол Оливье Жиру на 71-й минуте.

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"У нас одна задача – выиграть, – говорит перед ответной встречей тренер "Атлетико" Диего Симеоне. – Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й – такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать "Челси" свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить"

"ЧЕЛСИ" – "АТЛЕТИКО":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ ОТ УЕФА

"ЧЕЛСИ": Менди; Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер; Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо; Хадсон-Одои; Жиру, Вернер

Не сыграют: Жоржиньо (дисквалификация), Маунт (дисквалификация)

Под вопросом: Тьяго Силва (бедро), Абрахам (голеностоп)

"Висят" на карточке: Ковачич, Зиеш

"АТЛЕТИКО": Облак; Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Карраско; Льоренте, Коке, Лемар; Корреа, Суарес

"Висят" на карточке: Льоренте, Лоди, Савич

"ЧЕЛСИ" – "АТЛЕТИКО":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики практически не верят, что "Атлетико" избежит вылета из ЛЧ. На выход "матрасников" в 1/4 финала установлен коэффициент 3.90, а на выход "Челси" – 1.29. Следовательно, шансы соперников на попадание в следующий раунд оцениваются так: "Челси" – 75%, "Атлетико" – 25%. Самым реальным счетом сегодняшнего поединка букмекеры называют 1:0 в пользу лондонского клуба.

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"ЧЕЛСИ" – "АТЛЕТИКО":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Челси" – "Атлетико" в среду, 17 марта, начиная с 22:00 покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как ранее в 1/4 ЛЧ вышли "МанСити" и "Реал"