"Челси" – "Манчестер Сити": онлайн центрального матча тура чемпионата Англии

Гол

ГОООООООООООЛ! Защита Челси - сплошная катастрофа! После неудачного штрафного в исполнении лондонцев Стерлинг подхватил мяч и убежал на одинокого Менди. Затем Рахим немного завозился и пробил в штангу. Мяч отлетел в поле, где его подхватил ДЕ БРЮЙНЕ и успешно завершил начатое своей команды. 0:3.