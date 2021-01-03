"Челси" – "Манчестер Сити": онлайн центрального матча тура чемпионата Англии

Сегодня двумя поединками продолжается 17-й тур английской Премьер-лиги, который растянулся на пять дней нового года. В самой интригующей встрече дня "Челси" в Лондоне принимает "Манчестер Сити". Стартовый свисток запланирован на 18:30. Подопечные Пепа Гвардиолы будут не в полном составе, поскольку некоторые игроки инфицированы коронавирусом. При этом накануне футболист "МанСити" устроил скандальную вечеринку. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка с оперативными комментариями и яркими мультимедиа.
"Челси" – "Манчестер Сити"
90+2’
Конец матча
Финальный свисток! Ман Сити уверенно обыграл Челси на Стэмфорд Бридж - 3:1.
90+1’
Гол
ГОООООООООЛ! Контратака Челси завершилась прострелом Хаверца на ХАДСОНА-ОДОИ, который в касание расстрелял ворота горожан. 1:3.
90’
2 минуты еще предстоит сыграть командам.
90’
Желтая карточка
Б. Силва получает желтую карточку за фол на Пулишиче в центре поля.
87’
Замена
А Марез доиграет встречу вместо Фодена.
86’
Замена
Замена в составе Сити: Агуэро меняет Де Брюйне.
84’
Мяч после удара Де Брюйне задел стенку и ушел на угловой.
83’
Силва в метре от штрафной сбил Стерлинга. Де Брюйне пробьёт штрафной удар.
80’
Пулишич ударом головой пробил после флангового навеса - мимо ворот. Кипер Сити даже и не подумал реагировать на удар.
77’
Замена
Замена у Челси: Хаверц доиграет матч вместо Ковачича.
74’
Замена
Замена в составе Сити: Фернандиньо вышел на поле вместо Гюндогана.
71’
Желтая карточка
Ковачич жестко сбил Де Брюйне, за что мгновенно был наказан желтой карточкой.
69’
Как же здорово играет оборона Ман Сити. Когда позиционно атакует Челси, буквально все игроки горожан в своей штрафной. Сопернику ничего не остается, как только пасовать назад.
66’
Ошибка Гилмура едва не привела к пропущенному мячу. Горожане убежали в контратаку. Стерлинг отдавал на Де Брюйне, которому нужно завершить атаку, но его на мгновение опередил Менди.
64’
Замена
А Гилмур сменил Канте.
64’
Замена
Замена у Челси: Хадсон-Одои вместо Зиеша.
63’
Де Брюйне с линии штрафной нанес удар по воротам - рядом с дальней стойкой.
61’
Сити вообще не отдает мяч хозяевал. Лондонцы только обороняются, и делают это, откровенно говоря, не очень качественно.
58’
Ковачич всеми правдами и неправдами прорвался к линии штрафной и в падении нанес удар в дальний угол - мимо.
54’
МЕНДИ! Кипер Челси совершил шикарный сейв после удара в упор в исполнении Родри. Испанец головой расстреливал ворота хозяев после подачи Де Брюйне со штрафного.
53’
Желтая карточка
Канте получают желтую карточку за толчок Стерлинга в центре поля.
50’
Зинченко в касание пробил по воротам с линии штрафной. Менди намертво зафиксировал мяч.
47’
Челси пытается через короткий пас выйти из обороны, но Сити не позволяет, используя высокий прессинг.
45’
В перерыве тренеры не делали замен.
45’
Начало второго тайма
Продолжаем!
45+2’
Перерыв
Тэйлор отправляет команды на перерыв! После первого тайма Сити громит Челси со счетом 3:0!
45’
2 минуты компенсировал судья.
44’
Ай-ай-ай! Зинченко прострелил на Гюндогана, тот пробил пяткой, но мяч разминулся с дальней штангой.
42’
По итогам первого тайма сложно представить, чтобы Сити упустил победу в этом матче.
40’
Вернер оказался с мячом, но передачу в центр штрафной выполнил очень неточную.
38’
Мог залетать четвертый, но это было бы уже слишком.
34’
Гол
ГОООООООООООЛ! Защита Челси - сплошная катастрофа! После неудачного штрафного в исполнении лондонцев Стерлинг подхватил мяч и убежал на одинокого Менди. Затем Рахим немного завозился и пробил в штангу. Мяч отлетел в поле, где его подхватил ДЕ БРЮЙНЕ и успешно завершил начатое своей команды. 0:3.
32’
Гюндоган пробивал два раза по воротам лондонцев, но Чилвелл оба раза сумел заблокировать. Зинченко возмущен, почему партнер не отдал передачу ему.
27’
И снова момент у ворот Челси! Канселу поддержал атаку и нанес удар выше ворот после высокой подачи с противоположного фланга!
25’
Челси пока не может отойти от шока. Аристократы пока только отбивается.
24’
Сити продолжает давить соперника. Стерлинг прошел по флангу и стрелял во вратарскую - Чилуэлл успел заблокировать.
21’
Гол
ГОООООООООООЛ! Что происходит с обороной Челси? Де Брюйне беспрепятственно прошел по флангу и отдал на ФОДЕНА, которого проспали во вратарской. Фил в касание расстрелял владения Менди. 0:2.
18’
Гол
ГОООООООООООЛ! Зинченко отдал в центр на Фодена, тот пробросил на ГЮНДОГАНА, который развернулся и пробил в сетку! 0:1!
16’
Ух, как повезло Челси! Канселу вывел Де Брюйне на ударную позицию. Бельгиец сблизился с Менди, но пробил мимо ворот.
11’
Родри с нарушением правил отобрал мяч у Вернера на линии штрафной, однако Тэйлор не отреагировал на эпизод.
8’
Зиеш подал из-под Зинченко в штрафную - оборона горожан не позволяет Вернеру замкнуть передачу.
6’
Зиеш пробил со штрафного прямо в стенку из игроков Сити.
5’
Опа! Глупая ошибка от Стеффена! Взял мяч в руки после передачи назад от Родри.
3’
С первых минут команды не форсируют события. Челси пытается организовать осмысленную атаку.
1’
Начало матча
Поехали!
Накануне матча положительные тесты на коронавирус сдали защитник Эрик Гарсия и один из сотрудников клуба.
Турнирные расклады. Обе команды успешно прошли групповой турнир Лиги чемпионов, а вот на внутренней арене дела у них идут по-разному. Лондонцы выиграли лишь один из шести последних матчей и вылетели из ТОП-4. "Горожане" же наоборот – набрали обороты и постепенно поднимаются из середины турнирной таблицы. Вот только неизвестно, кто именно из-за коронавируса останется за бортом заявки на матч с "Челси". Официально больными назвали лишь форварда Габриэла Жезуса и защитника Кайла Уокера. Возможно, увидим на поле и нашего Александра Зинченко.
Прогнозы. Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают гостям из Манчестера – на них можно поставить с коэффициентом около 2.20. На хозяев – 3.25, на ничью – 3.70. Ожидается, что команды забьют 2-3 мяча, а самые вероятные счета – 1:1 (коэф. – 7.10) и 1:2 (коэф. – 8.90).
Где смотреть. На украинском телевидении британский футбол традиционно показывает канал Setanta Sports. Начало прямой трансляции в 18:25. Также матч можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.
Тем временем "Лацио" интересуется Зинченко. Римляне могут и купить, и взять украинца в аренду.
Вспомним, как "МанСити" разгромил французский "Марсель" в Лиге чемпионов:
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