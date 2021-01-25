"Челси" уволил Лэмпарда. Среди кандидатов на замену называли Шевченко

Сегодня английский "Челси" принял решение расстаться с главным тренером команды. 42-летний Фрэнк Лэмпард был уволен – несмотря на то, что вчера его подопечные обыграли "Лутон таун" в Кубке Англии со счетом 3:1. Также "синие" уверенно заняли первое место в группе Лиги чемпионов, ни разу не уступив в шести поединках.

Правда, в английской Премьер-лиге "Челси" идет лишь девятым, набрав в 19 матчах 29 очков. В начале января "Челси" давал Лэмпарду шанс исправить ситуацию. В официальном заявлении на сайте клуба говорится:

"Это было очень непростое решение, и оно нелегко далось владельцу и членам правления. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он достиг за время пребывания у руля команды. Однако недавние результаты и выступления не соответствовали ожиданиям клуба, и в тоге команда оказалась в середине турнирной таблице и без ясных перспектив. Для расставания с такой легендой клуба, как Фрэнк, не может быть подходящего времени, однако после длительных обсуждений было решено, что для того, чтобы у команды было время улучшить результаты и выступления в этом сезоне, нужны перемены".

Лэмпард и Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, среди кандидатов на замену Лэмпарду в последнее время рассматривали и наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Хотя сам он говорил, что не собирается совмещать работу в клубе и национальной команде, где у него контракт до конца 2022 года.

На прошлой неделе "Лестер" обыграл "Челси" и вышел в лидеры АПЛ.

Смотрите, как "Челси" в Лиге чемпионов разгромил "Севилью" в Испании: