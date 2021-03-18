"Челси" всухую прошел "Атлетико" в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Английский клуб дважды обыграл мадридский "Атлетико". Сначала в гостях – 1:0, а теперь и дома – 2:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Атлетико".

Британцы в каждом тайме забили по голу. Но больше всего должен радоваться Эмерсон. Защитника выпустили на поле уже в компенсированное время, а он умудрился еще и гол забить. Надо сказать, что "Атлетико" доигрывал матч в меньшинстве. На 82-й минуте прямую красную получил Савич, который ударил локтем Рюдигера.

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"Челси" – "Атлетико" – 2:0

Голы: Зиеш (34), Эмерсон (90+4)

Статистика матча

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Свой дальнейший путь по турнирной сетке лондонцы узнают 19 марта, когда состоится жеребьевка 1/4 финала.

Обзор матча "Челси" – "Атлетико"