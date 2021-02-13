Чем она занималась в туалете? Известную теннисистку оштрафовали в Мельбурне

Знаменитая чешская теннисистка Каролина Плишкова попала в смешную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии. Теннисистку наказали после посещения туалет.

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В матче второго круга Плишкова проиграла соотечественнице Каролине Муховой – 5:7, 5:7. Что интересно, во втором сете она вела со счетом – 5:0 и дважды подавала на партию.

Во время матча Каролина дала волю эмоциям, дважды разбив ракетку, за что получила предупреждение. Она разбила ракетку на корте в конце первого сета, а потом разбила инвентарь во время туалетного перерыва. Из-за этого ее оштрафовали на одно очко.

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Плишкова после матча призналась, что штраф стал сюрпризом. "Это произошло даже не в подтрибунном помещении, а в туалете. Удивлена. Думаю, линейный судья, отправившийся со мной, сообщил о произошедшем. Думала, что в туалете могут делать все что хочу. Но, как видим, нет. Буду в будущем умнее", – цитирует Плишкову Idnes.

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