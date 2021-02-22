Чемпион Формулы-1 продает коллекцию авто стоимостью 7,5 млн: зацените эту красоту

Пробег автомобилей составляет всего несколько тысяч километров

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель распродает коллекцию шикарных спорткаров. Суммарная стоимость всех автомобилей может составить сумасшедшие 7,5 миллиона долларов.

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Продажей автомобилей занимается известный дилер суперкаров Том Хартли-младший. Он опубликовал объявление о продаже на своей странице в Instagram. Отмечается, что пробег экземпляров не превышает нескольких тысяч километров. В скобках указана ориентировочная стоимость авто.

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Ferrari LaFerrari 2016 года ($3 700 000)

Ferrari Enzo 2004 года ($650 000)

Ferrari F50 1996 года ($1 800 000)

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Ferrari F12TDF 2016 года ($490 000)

Ferrari 458 Speciale 2015 года ($250 000)

Mercedes-Benz SL65 AMG ‘Black Series’ 2009 года ($249 900)

Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing 2010 года ($220 000)

BMW Z8 2002 года ($130 000)

Ранее мы писали, что сбитый на велосипеде чемпион "Формулы-1" показал прооперированное лицо. Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо был сбит машиной во время велотренировки в Швейцарии.