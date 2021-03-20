Чемпион мира по футболу попал в реанимацию из-за COVID-19

Чемпион мира 1994 года по футболу Бранко находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции. Во вторник он был доставлен в одну из клиник Рио-де-Жанейро с затрудненным дыханием, после чего ситуация ухудшилась. Футболист подключен к аппарату ИВЛ.

Бранко, которому в следующем месяце исполнится 57 лет, за сборную Бразилии выступал на трех чемпионатах мира. В 1994 году бразильцы выиграли мундиаль, а Бранко забил решающий гол в ворота Нидерландов в 1/4 финала.

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Долгое время футболист выступал в Европе – за "Дженоа", "Брешию", "Мидлсбро" и "Порту".

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