Чемпион мира по ралли попал в серьезную аварию, врезавшись в дерево

В неприятную ситуацию вчера попал семикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье. 37-летний французский гонщик и его штурман Жюльен Инграссиа на своей машине Toyota пережили серьезную аварию во время практики. Серия тестов проходила на юге Франции перед ралли Монте-Карло, которое состоится через неделю.
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Об инциденте сообщило издание DirtFish.
Авария с Ожье произошла на высокой скорости – машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, после чего не один раз перевернулась. Очевидцы были в шоке.
К счастью, оба участника происшествия обошлись без повреждений. И Себастьян, и Жюльен сами выбрались из машины. Правда, сначала у Инграссии были боли в спине, но на медосмотре никаких внутренних травм не выявили.
Несмотря на произошедшее, Ожье не собирается пропускать старт чемпионата мира на следующей неделе.
На днях самый крутой гонщик мира сошел с "Дакара" по странной причине.
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