Чемпион в противогазе защищает титул. Что известно о супербое Херринг – Фрэмптон

Сегодня в ОАЭ будет рубка. Джамель Херринг проведет бой с Карлом Фрэмптоном

Сегодня в ОАЭ состоится чемпионский поединок в боксе – во втором полулегком весе. Встречаются обладатель титула WBO американец Джамель Херринг (22 победы, 2 поражения) и британец Карл Фрэмптон (28 побед и 2 поражения).

Бойцы должны были выйти в ринг еще год назад – весной 2020-го, однако из-за пандемии коронавируса поединок не состоялся. После этого Херринг провел успешную защиту пояса против Джонатана Окендо. На тот бой чемпион выходил в противогазе:

В свою очередь, Фрэмптон в очередном рейтинговом поединке нокаутировал Даррена Трейнора.

Позже в промоутерской компании Top Rank попытались организовать бой в конце февраля 2021 года, однако британец травмировался, из-за чего противостояние вновь пришлось перенести.

Херринг – Фрэмптон: слова перед боем

Джамель Херринг был щедр на комплименты для своего оппонента:

"Мне нужно было большое имя после первой защиты титула, и у Фрэмптона оно есть. Карл умелый боксер с хорошими ногами и защитой, в этом он отличается от типичных европейских парней, коих считают посредственностями здесь, в США".

Карл Фрэмптон, в свою очередь, заявил, что не считает соперника ровней себе:

"Опыт, вероятно, станет одним из тех факторов, которые и определят встречу. Очевидно, последнее слово останется за лучшим бойцом, и я считаю себя таковым, во всех отношениях. Однако мне еще предстоит доказать это, и я искренне верю в то, что смогу нанести ему урон. Поединок не будет близким".

Херринг – Фрэмптон: прогноз на бой

Джамел Херринг – небольшой фаворит поединка. Коэффициент на победу чемпиона равен 1.80, на победу Карла Фрэмптона – 2.00, а котировка на ничью – 15.00.

Вероятность исхода боя по котировкам букмекеров:

победа Херринга 49% – ничья 6% – победа Фрэмптона 45%

Херринг – Фрэмптон: где смотреть бой

В прямом эфире поединок на территории Украины покажет телеканал Xsport. Начало – в 23:10.