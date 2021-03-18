Чемпиона Формулы-1 отправили на курсы для водителей из-за превышения скорости

Бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл рассказал смешную историю, как ему пришлось посетить курсы для водителей за превышение скорость. Легенда Формулы-1 попался на камеру с превышением, из-за чего ему выписали штраф, а также отправили на курсы.

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"Там были люди, которые в чем-то провинились. Мы сидели в комнате, нам объяснили, что мы допустили ошибку. Нам сказали: "Некоторые люди не хотят, чтобы кто-то знал, что они нарушили правила. Поэтому вы можете написать любое имя на своих бэйджиках. Тогда я вписал "Чемпион", что было немного нагло. Я думаю, что люди и так знали, кто я, все смотрели на меня.

Там была камера. Я снижал скорость перед въездом в населенный пункт, но все равно ехал слишком быстро. Был еще один случай, я превысил скорость в 3 утра где-то на трассе, где вообще никого не было. Как мне кажется, то наказание было жестоким, но, конечно, надо придерживаться правил", – цитирует Хилла DailyMail.

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По словам британца, ему пришлось посещать курсы вскоре после того, как он выиграл чемпионат в 1996 году в составе "Уильямса".

Напомним, что в нынешнем сезоне дебютирует в Формуле-1 сын легендарного Михаэля Шумахера Мик. Он стал пилотом "Хааса", а накануне Шумахера высмеяли в Формуле-1.